Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоруссия и Вьетнам установили стратегическое партнерство

Белоруссия и Вьетнам подписали заявление о стратегическом партнерстве
close
Yekaterina Shtukina/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам подписали совместное заявление об установлении стратегического партнерства между двумя странами, передает ТАСС.

Церемония прошла после переговоров глав государств.

Белоруссия и Вьетнам подписали и ряд других соглашений. В частности, минобороны двух стран подписали протокол о намерениях по укреплению сотрудничества в области обучения военных и специалистов.

Министерство связи и информатизации подписало с вьетнамской стороной меморандум о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации и цифровой экономики.

Министерство культуры Белоруссии и Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама утвердили программу сотрудничества в области культуры на 2026-2028 годы.

Государственный комитет по науке и технологиям заключил меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций.

До этого Лукашенко поделился «рецептом» успешного государства. Он отметил, что положенный в основу жизни белорусского народа мирный и созидательный труд является универсальным рецептом благополучия и согласия.

Ранее Лукашенко объяснил исчезновение картофеля из белорусских магазинов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами