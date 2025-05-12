Белоруссия и Вьетнам установили стратегическое партнерство

Белоруссия и Вьетнам подписали заявление о стратегическом партнерстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам подписали совместное заявление об установлении стратегического партнерства между двумя странами, передает ТАСС.

Церемония прошла после переговоров глав государств.

Белоруссия и Вьетнам подписали и ряд других соглашений. В частности, минобороны двух стран подписали протокол о намерениях по укреплению сотрудничества в области обучения военных и специалистов.

Министерство связи и информатизации подписало с вьетнамской стороной меморандум о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации и цифровой экономики.

Министерство культуры Белоруссии и Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама утвердили программу сотрудничества в области культуры на 2026-2028 годы.

Государственный комитет по науке и технологиям заключил меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций.

До этого Лукашенко поделился «рецептом» успешного государства. Он отметил, что положенный в основу жизни белорусского народа мирный и созидательный труд является универсальным рецептом благополучия и согласия.

Ранее Лукашенко объяснил исчезновение картофеля из белорусских магазинов.