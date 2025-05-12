В Тунисе указали Западу на его ошибку в отношении России

Западные страны допустили стратегическую ошибку, сделав ставку на ослабление России. Об этом РИА Новости рассказал бывший министр иностранных дел Туниса Рафик Абдессалям.

По его мнению, Россия имеет право на гарантии безопасности, которые могут обеспечить ей защиту от угроз в военной и стратегической сферах.

Экс-министр считает, что следует найти соглашения, которые дадут взаимные гарантии, а также устранят первопричины конфликта.

Абдессалям подчеркнул, что Украина должна придерживаться нейтралитета, отказаться от вступления в Североатлантический альянс и исключить любую угрозу соседям, чтобы получить право говорить о своей безопасности.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО не давало Украине обещаний о вступлении в альянс в рамках соглашения о мирном урегулировании конфликта с Россией, это остается вопросом, требующим долгосрочного рассмотрения.

При этом украинская вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что на вступление Украины в Североатлантический альянс согласились все страны НАТО.

Ранее Зеленский признал, что Украину не хотят видеть членом НАТО.