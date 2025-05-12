Решение Российской Федерации начать специальную военную операцию (СВО) на Украине было оправданным. Об этом в интервью RT заявил президент Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

«Когда у американцев где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы — они сразу вмешиваются. А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 миллионов человек или даже больше?» — сказал политик.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада после 2014 года превратили Украину в антироссийский плацдарм, в республике насаждалась «ненависть и радикальный национализм», разжигалась вражда ко всему русскому.

Он отметил, что западные элиты поставляли оружие Киеву, отправляли своих наемников и советников, готовили украинских военных к войне, чтобы устроить карательную акцию на Юго-Востоке. По словам Путина, в качестве целей были намечены как Донбасс, так и Крым, а также другие регионы РФ.

Российский лидер также подчеркнул, что дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость начать спецоперацию.

Ранее в Кремле рассказали, от чего будут зависеть действия Москвы по Украине.