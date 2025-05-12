В Совфеде высказались о реакции Украины на предложение о переговорах в Стамбуле

Карасин о возможных переговорах с Украиной в Турции: Киев выбирает ультиматум

Президент Украины Владимир Зеленский предпочитает наглый ультиматум, а не поиск каких-то приемлемых решений. Об этом в интервью изданию «Известия» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя первые отклики представителей украинского государства на предложение президента России Владимира Путина о переговорах РФ и Украины, которые могут состояться 15 мая в Стамбуле.

«Если вчитаться в то, что было заявлено в Киеве, это не подготовка спокойных деловых разговоров, это ультиматум. Я думаю, так и надо к этому относиться. Посмотрим, еще есть время, но это настораживает», — сказал сенатор.

Во время ночного обращения 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Как отметил лидер РФ, основная цель переговоров — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Позже Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подробно обсудили инициативу о возобновлении прямых российско-украинских переговоров. В Кремле сообщили, что глава турецкого государства всецело поддержал это предложение Москвы, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.

В ответ на предложение РФ Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в Турции предостерегли Украину от отказа вести переговоры с Россией в Стамбуле.