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В Китае заявили о прогрессе в переговорах с США по пошлинам

Госсовет КНР: Китай и США достигли прогресса в переговорах по пошлинам
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Global Look Press

Китай и США достигли значительного прогресса в ходе переговоров по пошлинам, которые прошли в Швейцарии. Об этом в ходе пресс-конференции заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лиф, передает РИА Новости.

По его словам, диалог между двумя сторонами продолжится.

Политик добавил, что совместное заявление будет опубликовано 12 мая.

10 мая министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир провели переговоры с высокопоставленными китайскими чиновниками в Женеве для разрешения ситуации с тарифами.

9 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что США и КНР могут заключить «справедливую» сделку по торговле между странами.

8 мая газета New York Post сообщила со ссылкой на источники, что Вашингтон рассматривает возможность объявить о снижении таможенных сборов на импорт из Китая до 50%. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла информацию о планах одностороннего снижения пошлин на китайские товары.

Ранее Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США.

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