В Азии назвали выгодополучателя от конфликта на Украине

Конфликт на Украине выгоден Китаю, так как боевые действия дают Пекину возможность активнее продвигать свои интересы в Азии. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

В публикации отмечается, что китайская сторона выигрывает стратегически в то время, пока продолжается российско-украинский конфликт, а Москва не проигрывает в нем.

Боевые действия отвлекают внимание Вашингтона от Индо-Тихоокеанского региона, что предоставляет Китаю больше возможностей для продвижения своих интересов, подчеркивает издание.

SCMP утверждает, что председатель КНР Си Цзиньпин во время поездки в Москву не продемонстрировал признаков пересмотра отношений с Россией, что могло бы оказаться выгодно Западу, который желает, чтобы Китай надавил на РФ в вопросе переговоров по Украине.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что будет просить руководство Китая помочь с урегулированием конфликта на Украине. Также Трамп выразил уверенность в прогрессе по урегулированию.

Ранее Путин заявил, что Россия ценит объективную позицию Китая по Украине.