В Иране заявили, что переговоры с США по ядерной программе были «более серьезными»

Глава МИД Ирана Багаи: переговоры с США в Омане были более серьезными

Четвертый раунд переговоров с США по иранской ядерной программе был более серьезным. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в эфире телеканала IRIB.

«Четвертый раунд переговоров был более серьезным и откровенным», — отметил он и назвал прошедшую встречу «шагом вперед».

Незадолго до этого в Маскате завершился четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве оманской стороны. Переговоры возобновились спустя двухнедельный перерыв. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй — в итальянском Риме 19 апреля.

По информации телеканала IRIB, Иран и США проведут пятый раунд переговоров по иранской ядерной программе в ближайшее время.

До этого спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, представляющий президента США Дональда Трампа на переговорах с Тегераном, заявил, что Иран официально заверил Белый дом в отсутствии стремления к разработке ядерного оружия. По словам Уиткоффа, подтверждением искренности этих намерений должен стать отказ от обогащения урана.

Ранее в Иране заявили о противоречивых позициях США на переговорах.