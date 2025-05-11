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В «Единой России» оценили предложение Путина по Украине

Якушев: предложение Путина по Украине продолжает курс на устранение кризиса
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Предложение президента России Владимира Путина по возобновлению переговоров об урегулировании на Украине продолжает курс на устранение первопричин украинского кризиса. Об этом заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев в Telegram-канале фракции.

«Мировое большинство по достоинству оценило предложение российского лидера», — сказал секретарь генсовета.

Якушев добавил, что инициатива Путина свидетельствует о том, что Россия не ищет «временного мира». По его словам, российская сторона готова работать над урегулированием конфликта.

Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года, во время ночного обращения 11 мая. По словам президента России, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров. Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Италии усмотрели в предложении Путина о переговорах недоверие к Европе.

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Переговоры о мире на Украине
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