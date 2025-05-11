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Французский политик объяснил смущение Макрона в Киеве

Французский политик Филиппо: журналисты застали Макрона «в разгар посиделки»
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Vincent Isore/Global Look Press

Журналисты застали президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца «в разгар их уютной посиделки». Таким образом опубликованные украинским телеканалом кадры прокомментировал французский оппозиционный политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«Трое воинственных идиотов почувствовали себя неуютно, когда операторы прибыли в самый разгар их ночной посиделки», — заявил он.

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова при этом обвинила Макрона, Мерца и Стармера в наркомании.

Таким образом Захарова прокомментировала кадры сидящих за одним столом европейских лидеров, которые спешно спрятали нечто, похожее на салфетку, после прихода журналистов с камерой в их купе. По ее мнению, для употребления наркотических веществ политики использовали «пакетик и ложечку».

До этого журналист Kiyv Post опубликовал видео с Макроном, прячущим в карман странный «пакетик».

Ранее Эрдоган заявил Макрону об историческом моменте в урегулировании украинского конфликта.

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