В Италии усмотрели в предложении Путина о переговорах недоверие к Европе

Предложение Владимира Путина о проведении нового этапа переговоров с Украиной в Стамбуле отражает его недоверие к Европе. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Газета подчеркивает, что недавние заявления российского президента являются явным выпадом в сторону европейских союзников Киева.

«Россия не доверяет Европе. Просит встречу на нейтральном поле, которым является Турция, и хочет надеяться на США», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что предложение Путина прозвучало на фоне призывов к 30-дневному перемирию со стороны «коалиции желающих».

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров. Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.

Ранее в Турции призвали «застраховать» переговоры России и Украины от провокаций.