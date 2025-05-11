Мадуро оценил предложение Путина по Украине

Мадуро поддержал инициативу Путина о переговорах РФ и Украины в Стамбуле

Президент Венесуэлы Мадуро поддержал предложение российского лидера Владимира Путина о мирных переговорах России и Украины в Стамбуле. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Надо вступить на мирный путь, путь справедливого мира. <...> У России есть право на мир, у других стран тоже есть право на мир», — сказал Мадуро.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.