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В Турции заявили, что Эрдоган начал переговоры с лидерами Запада по Украине

Эрдоган проводит телефонные переговоры с лидерами Запада после инициативы Путина
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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит телефонные переговоры с западными лидерами после предложения российского лидера Владимира Путина о возобновлении диалога по урегулированию конфликта на Украине. Об этом РИА Новости сообщил представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti).

«Мы сейчас с вами видим, что господин президент [Эрдоган] после инициативы господина Владимира Путина ведет «телефонную дипломатию», в том числе с западными лидерами. Процесс идет, надо дождаться конкретики», — сказал представитель партии.

Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года, во время ночного обращения 11 мая. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Глава государства высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эрдоган оценил предложение Путина по Украине.

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