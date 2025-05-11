Миронов объяснил предложение Зеленского по перемирию

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский безуспешно пытается заставить РФ прекратить специальную военную операцию (СВО) без переговоров. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Зеленский «пытается заставить Россию прекратить СВО без переговоров по существу, чтобы сохранить свою власть». Миронов отметил, что Зеленский хочет не мира, а только временной передышки.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Зеленский отреагировал на заявление Путина. По его словам, Украина «готова встречаться» в случае, если Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая.

Ранее Захарова сообщила, что власти Украины «плохо прочитали» заявление Путина.