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Ушаков объяснил опоздание на переговоры Путина и Си Цзиньпина

Ушаков перед переговорами Путина и Си Цзиньпина получил задание сделать звонок
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что его небольшая задержка на переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина 8 мая в Кремле была связана с важным телефонным звонком, который он должен был совершить по поручению. В результате он вошел в зал, когда президенты уже начали встречу, поделился он в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Мне было дано задание сделать звонок одному человеку, и я выполнил это задание. <...> Президент вошел раньше, чем делегация, такое случается нередко», — поделился Ушаков.

Отмечается, что министр финансов РФ Антон Силуанов также немного опоздал на начало переговоров, объяснив это необходимостью проведения предварительных обсуждений «ряда тем, переговоров, которые были необходимы для узкого или широкого состава».

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, прошедшая 8 мая в Кремле, завершилась подписанием ряда двусторонних соглашений. По окончании церемонии президент России заявил о беспрецедентно высоком уровне российско-китайских отношений за всю историю их существования. Путин подчеркнул, что общая история героизма и боевое братство являются прочной основой для дальнейшего развития и укрепления связей между двумя странами.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что дружба Китая и РФ «закалена огнем и скреплена кровью».

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