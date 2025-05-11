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Италия передала Украине €2,5 млрд

Украина получила от Италии €2,5 млрд на военные и гуманитарные нужды
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Tony Gentile/Reuters

Италия передала Украине €2,5 млрд на военные и гуманитарные нужды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД республики.

Киев получил около €1 млрд для беженцев, €310 млн — на поддержку государственного бюджета и €93 млн — на гуманитарную деятельность, отметили в дипведомстве.

Поддержка оказана через общие фонды Евросоюза, добавили в МИД Италии.

Накануне газета The New York Times писала, что США передадут Украине 125 ракет для реактивных систем залпового огня большой дальности MARS II и HIMARS, а также 100 перехватчиков Patriot от Германии.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление страны в Североатлантический альянс может затянуться на десятилетия. В таком случае, по его словам, возникает вопрос, как Украина будет защищаться. В связи с этим Зеленский призвал предоставить Киеву ядерное оружие.

До этого президент Украины выразил мнение, что стране не следовало отказываться от своего ядерного арсенала, ссылаясь на Будапештский меморандум, который, по его словам, не был соблюден ни Россией, ни Западом.

Ранее в ВСУ пожаловались, что сбивать российские «Искандеры» и «Кинжалы» стало сложнее.

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