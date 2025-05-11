В Омане начался четвертый раунд переговоров между США и Ираном

ISNA: в Омане начался четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном

В Маскате начался четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном при посредничестве оманской стороны. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

«Несколько минут назад в Маскате при посредничестве Омана начался четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США», — сказано в сообщении.

Переговоры возобновляются спустя двухнедельный перерыв. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй — в итальянском Риме 19 апреля.

Американскую делегацию возглавлял спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а иранскую — глава МИД Аббас Аракчи. По информации МИД Омана, стороны обсуждали соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.