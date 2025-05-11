Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Омане начался четвертый раунд переговоров между США и Ираном

ISNA: в Омане начался четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном
close
Guenter Fischer/Global Look Press

В Маскате начался четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном при посредничестве оманской стороны. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

«Несколько минут назад в Маскате при посредничестве Омана начался четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США», — сказано в сообщении.

Переговоры возобновляются спустя двухнедельный перерыв. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй — в итальянском Риме 19 апреля.

Американскую делегацию возглавлял спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а иранскую — глава МИД Аббас Аракчи. По информации МИД Омана, стороны обсуждали соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.

Все новости на тему:
Конфликт вокруг Ирана
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами