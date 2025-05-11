Эрдоган заявил Макрону об историческом моменте в урегулировании украинского конфликта

В урегулировании конфликта на Украине наступил исторический момент. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону в телефонном разговоре, сообщает ТАСС.

«Президент Эрдоган заявил, что на пути к продолжению войны между Украиной и Европой наступил исторический переломный момент, что необходимо использовать эту возможность и что Турция готова на любой вклад, включая организационный режим, обеспечение безопасности в огне и прочном мире», — говорится в сообщении администрации Эрдогана.

Турецкий президент заявил о готовности Анкары организовать переговоры и внести любой другой вклад в установление прочного мира на Украине.

Французский лидер, в свою очередь, заявил, что российско-украинские переговоры не могут начаться, если не прекратится огонь. До этого он прокомментировал предложение России о прямых переговорах с Украиной, заявив, что это якобы «недостаточный шаг».

Во время ночного обращения 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали выгоду для Зеленского при затягивании конфликта.