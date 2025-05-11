В Ливане оценили инициативу России возобновить переговоры с Украиной

Инициатива России по возобновлению переговоров с Украиной в Стамбуле без предварительных условий может стать реальной отправной точкой для запуска нового мирного процесса. Об этом заявил ливанский эксперт в области российской внешней политики Раид Джабер в беседе с РИА Новости.

«Это заявление важно, поскольку оно позволяет вернуть переговорный процесс в нормальное русло — на основе всеобъемлющего политического диалога, прямого общения и устранения юридических препятствий без навязывания каких-либо условий», — отметил он.

Джабер подчеркнул, что инициатива Москвы — это шанс, к которому украинская сторона должна отнестись серьезно.

«Это может стать началом новой фазы, учитывающей интересы всех участников конфликта», — продолжил он.

Киев должен предпринять четкие юридические шаги, добавил аналитик.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина. По его словам, Украина «готова встречаться» в случае, если Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая.

Ранее в Госдуме назвали выгоду для Зеленского при затягивании конфликта.