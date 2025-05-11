Песков назвал цели переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала назвал устранение первопричин конфликта с Украиной целью переговоров.

Также он отметил, что переговоры нужны, чтобы обеспечить интересы России.

Песков обратил внимание, что выдвинутое Владимиром Путиным предложение провести прямые переговоры с Украиной подтверждает реальное намерение найти мирное решение.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.