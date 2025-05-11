Сенатор заявил о том, что инициатива в переговорах по Украине остается за Россией

Сенатор Косачев: Москва в эти дни является центром мировой политики и решений

В эти дни Москва — центр мировой политики и принятия решений, инициатива остается за Россией. Такое мнение высказал сенатор РФ Константин Косачев в своем Telegram-канале.

По его мнению, на данный момент есть два варианта развития событий.

«Перемирие без переговоров, без перспектив для наступления мира versus переговоры, ведущие к миру. Первая идея — от кураторов Киева. Смысл — 30 дней для перегруппировки сил и, следовательно, для продолжения войны. Вторая — «дайте миру шанс». Но на условиях, выписанных за эти три года нашими воинами и завоеванных всей Россией»‎, — написал Косачев.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что давление на Россию по вопросу урегулирования конфликта на Украине «совершенно бесполезно».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о блестящем маневре Путина по Украине.