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Политолог оценил предложение Путина о прямых переговорах с Киевом

Подполковник США Расмуссен: предложение Путина о переговорах — это сильный шаг

Предложение президента РФ Владимира Путина Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая — это сильный шаг, считает отставной подполковник Соединенных Штатов, политолог Эрл Расмуссен. Об этом он заявил в беседе с газетой «Известия».

«Путин говорит: «Давайте без игр — сразу к сути, к реальным переговорам». Но Запад, похоже, этого не хочет — им нужно затягивать конфликт. Это очень сильный, открытый и конструктивный шаг со стороны президента Путина», — отметил эксперт.

По мнению Расмуссена, Украина откажет Путину, потому что хочет не мира, а выторговать время для перегруппировки и перевооружения ВСУ.

11 мая Россия предложила Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. О чем еще говорил президент в необычном ночном выступлении — в материале «Газеты.Ru».

Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига заявил по итогам встречи Зеленского с европейскими лидерами, что Киев готов к 30-дневному перемирию, начиная с 12 мая. До этого руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Москве санкциями в случае отказа от прекращения огня.

Ранее Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной 15 мая.

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