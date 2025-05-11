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В России высказались о словах главы МИД Украины о прекращении огня

Сенатор Климов: Сибига доказал причастность Киева к огню по России
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Киев и его союзники готовы к полному прекращению огня как минимум на 30 дней, доказали их причастность к атакам по России. Таким мнением поделился сенатор РФ Андрей Климов в своем Telegram-канале.

«Кстати, сказанное Сибигой само по себе доказывает причастность «союзников Украины» к огню против нас «на суше, в воздухе и в море», — высказался Климов.

Сенатор также обратил внимание на то, что украинская сторона, предлагая перемирие, опять не учла «многочисленные важные нюансы» для прекращения огня, о которых Москва говорила не раз. Он подчеркнул, что «заставить» Россию делать что-либо вопреки нашим национальным интересам невозможно, и годы проведения специальной военной операции (СВО) это доказали в полной мере.

10 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам встречи с «коалицией желающих» заявил, что Киев и его зарубежные партнеры готовы с 12 мая ввести режим полного прекращения огня сроком как минимум на 30 дней. По его словам, это решение может стать первым шагом к началу мирных переговоров между Москвой и Киевом. Сибига добавил, что встреча состоится только при условии, что РФ будет соблюдать перемирие.

Ранее Путин предложил Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле.

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