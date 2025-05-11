В Боливии высказались о прямых переговорах России и Украины

России и Украине лучше вести переговоры без посредников. Об этом РИА Новости заявил боливийский депутат Херхес Меркадо.

«Это своевременная инициатива президента Владимира Путина, так как этот конфликт продолжает беспокоить весь мир», — сказал он.

Меркадо назвал инициативу Путина «очень интересно».

«Хотелось бы, чтобы Владимир Зеленский на нее согласился, и лучше, чтобы был прямой диалог, без посредников», — отметил депутат.

9 мая президент США Дональд Трамп потребовал от России и Украины 30-дневного безоговорочного прекращения огня. По его словам, «все это можно сделать очень быстро». В случае несоблюдения перемирия президент США пригрозил новыми санкциями как Москве, так и Киеву.

В тот же день новый канцлер Германии Мерц заявил, что 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной могут согласовать уже в эти выходные. По мнению немецкого политика, существует «большая вероятность» продления объявленного РФ трехдневного перемирия на месяц. Такую позицию поддерживают во Франции, Британии и Польше — страны подготовили коммюнике, совпадающее с предложением США о 30-дневном прекращении огня. Россия обещала подумать, а в ночь на 11 мая Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий в Стамбуле.

Ранее в ЕС понадеялись, что США присоединятся к «спецтрибуналу» против России.