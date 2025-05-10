Индия призвала предпринять шаги для соблюдения режима прекращения огня

Индия призвала Пакистан предпринять шаги для соблюдения договоренности о прекращении огня между странами. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри, передает ТАСС.

«Мы призываем Пакистан предпринять соответствующие шаги для устранения этих нарушений и отнестись к ситуации серьезно и ответственно», — сказал он.

Ранее главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что в городе Сринагар спустя несколько часов после объявления о прекращении боевых действий произошли взрывы.

10 мая президент США Дональд Трамп объявил, что страны договорились о полном прекращении боевых действий. Его слова подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде — как сообщил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри, режим прекращения огня начал действовать в 17:00 (14:30 мск). Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар поблагодарил все страны, которые выступили посредниками в диалоге, однако заявил, что любая будущая агрессия со стороны Нью-Дели встретит жесткий ответ.

Ранее в Индии пригрозили Пакистану последствиями в случае эскалации конфликта.