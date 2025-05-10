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Стало известно, когда начало действовать перемирие между Индией и Пакистаном

МИД Индии: режим прекращения огня с Пакистаном вступил в силу в 14:30 мск
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Channi Anand/AP

Режим прекращения огня между Индией и Пакистаном начал действовать 10 мая в 17:00 по местному времени (14:30 мск). Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри, передает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что в 15:35 по местному времени (13:05 мск) состоялся телефонный разговор между генеральными директорами военных операций Индии и Пакистана.

«Они договорились, что обе стороны прекратят все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 по индийскому стандартному времени», — подчеркнул Мисри.

По его словам, сразу после беседы армиям обеих стран были даны инструкции по реализации данного соглашения.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан провели переговоры при посредничестве американских властей. В результате стороны договорились о полном и незамедлительном прекращении огня. Хозяин Белого дома подчеркнул, что оба государства проявили здравый смысл и высокий уровень разумности.

Позже ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. Он подтвердил, что Нью-Дели и Исламабад договорились о прекращении огня с немедленным вступлением соответствующего режима в силу.

Конфликт между Индией и Пакистаном обострился 22 апреля. Тогда в подконтрольном индийским властям Кашмире произошел террористический акт, ответственность за который Нью-Дели возложил на Исламабад.

6 мая министерство обороны Индии объявило о начале «Операции Синдур», в рамках которой военнослужащие страны нанесли удары по девяти объектам в Пакистане. Спустя четыре дня Исламабад начал ответную военную операцию под названием «Буньян-ум-Марсус» («Прочная стена»). Войска атаковали две авиабазы и ряд ракетных объектов в Индии.

Ранее в Пакистане высказались о возможности применения ядерного оружия в конфликте с Индией.

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Конфликт Индии и Пакистана
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