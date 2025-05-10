Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков заявил о беспокойстве европейцев из-за мировой консолидации вокруг 9 Мая

Песков: европейцев нервирует международная консолидация вокруг Дня Победы
close
Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Лидеров европейских стран нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы в Великой Отечественной войне и событий, происходивших 9 мая в Москве. Об этом в ходе интервью, запись которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе беседы корреспондент обратил внимание, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер именно 9 мая объявил о введении новых антироссийских санкций. Кроме того, в этот день немецкий канцлер Фридрих Мерц призвал усилить давление на Москву. Зарубин поинтересовался у Пескова, является ли это совпадением или нет.

«Я думаю, безусловно, европейцев нервирует то, что происходит в Москве на 9 мая. Европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы и большая международная консолидация вокруг гордости <...> за освобождение мира от фашизма», — сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что все это — идеология. И ее разделяют те страны, которые были представлены на параде Победы на Красной площади в Москве.

«Это не дает покоя европейцам», — подчеркнул Песков.

9 мая в российской столице прошел парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Помимо военных Вооруженных сил РФ в шествии приняли участие и солдаты из дружественных стран. Среди них — расчеты из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Египта, КНР, Мьянмы, Монголии, Вьетнама и Лаоса.

Ранее Путин вместе с зарубежными коллегами возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами