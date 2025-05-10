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Героев РФ и СССР освободили от уплаты взносов за капремонт

Депутат Якубовский: освобождены от уплаты взносов за капремонт Герои РФ и СССР
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Alexander Legky/Global Look Press

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал РИА Новости, что герои РФ и СССР полностью освобождаются от уплаты взносов за капремонт.

«Полное освобождение от уплаты взносов имеют граждане в возрасте 80 лет и старше, если они проживают одни либо только с неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы, а также Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы», — поделился депутат.

Кроме того, граждане в возрасте от 70 до 79 лет имеют право на 50%-ную компенсацию взносов. в случае, если они проживают одни либо с инвалидом.

Чтобы получить льготу, необходимо оформить заявление через Госуслуги. МФЦ или органы соцзащиты.

До этого в Госдуме предложили вдвое увеличить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.

Ранее председатель Государственной думы Володин поблагодарил ветеранов за победу в Великой Отечественной войне.

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