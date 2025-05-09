Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС заявили, что политика стран Запада против РФ вредит им самим

Евродепутат Блага: политика западных стран против РФ вредит им самим
close
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Политика западных стран против нее в первую очередь вредит им самим. Об этом заявил РИА Новости евродепутат от Словакии Любош Блага.

«Мы рады, что Россия — наш партнер. Верим, что только диалог поможет решить все споры. То, что делают западные власти, в первую очередь власти Западной Европы, уничтожает их самих», — сказал он.

Депутат добавил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на парад Победы, чтобы выразить признательность бойцам советской армии за освобождение его страны.

Фицо был не единственным иностранным лидером, посетившим Москву на День Победы. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и другие политики.

В торжественном мероприятии приняли участие более 11 тыс. военнослужащих Минобороны России.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы, подчеркнув необходимость борьбы с врагом.

Ранее Песков назвал актом героизма приезд Вучича и Фицо в Москву на День Победы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами