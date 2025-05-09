Евродепутат Блага: политика западных стран против РФ вредит им самим

Политика западных стран против нее в первую очередь вредит им самим. Об этом заявил РИА Новости евродепутат от Словакии Любош Блага.

«Мы рады, что Россия — наш партнер. Верим, что только диалог поможет решить все споры. То, что делают западные власти, в первую очередь власти Западной Европы, уничтожает их самих», — сказал он.

Депутат добавил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на парад Победы, чтобы выразить признательность бойцам советской армии за освобождение его страны.

Фицо был не единственным иностранным лидером, посетившим Москву на День Победы. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и другие политики.

В торжественном мероприятии приняли участие более 11 тыс. военнослужащих Минобороны России.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы, подчеркнув необходимость борьбы с врагом.

Ранее Песков назвал актом героизма приезд Вучича и Фицо в Москву на День Победы.