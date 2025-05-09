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Каллас заявила, что Евросоюз готовит «план Б и план В» из-за позиции Венгрии по Украине

Каллас: ЕС готовит план Б и план В из-за позиции Венгрии по членству Украины
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Yves Herman/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что у политического объединения есть понимание того, как обойти вето Венгрии по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом пишет «Европейская правда».

Каллас заявила, что в Евросоюзе есть уверенность в том, что двусторонние вопросы не должны тормозить евроинтеграцию Украины.

«У нас есть план Б и план В. Но наш фокус – план А, суть которого – получить поддержку всех. У Украины есть своя домашняя работа, и ЕС также должен сделать свою домашнюю работу. И мы работаем с венгерским правительством», — сказала она.

Политик заверила, что если компромисса не удастся достичь, то Евросоюз будет действовать другими путями. О чем конкретно идет речь глава дипломатии ЕС не уточнила.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время заседания парламента страны заявил, что Владимир Зеленский хочет видеть в Будапеште дружественное Украине правительство, однако этого не произойдет.

Ранее Фон дер Ляйен назвала «исторической ошибкой» возвращение к энергоресурсам России.

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