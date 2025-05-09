Европейские политики за три года не усвоили урок от противостояния России, придется научить. Об этом в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Он напомнил, что руководитель МИД Германии Йоханн Вадефуль прибыл в Киев, где заявил, что Берлин будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

По мнению Пушкова, эта «мантра всего западного альянса» была отброшена Вашингтоном при президенте США Дональде Трампе, но не европейскими союзниками Соединенных Штатов.

Сенатор считает, что в Берлине не научились ничему из трех лет конфронтации с Россией.

До этого Вадефуль заявил, что на посту главы внешнеполитического ведомства будет сохранять курс на полную поддержку Украины. Политик придерживается антироссийской позиции и является одним из ястребов в ХДС относительно отношений с Россией. В частности, он выступает за то, чтобы ФРГ передала Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее минобороны ФРГ запросило €3,8 миллиарда на помощь Украине.