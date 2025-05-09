Премьер Дании прокомментировала сообщения о наращивании США разведывательной активности

Фредериксен заявила о недопустимости шпионажа союзных стран друг за другом

Премьер Дании Метте Фредериксен после появления в американских СМИ сообщений о наращивании разведывательной активности США в отношении Гренландии заявила, что союзные государства не должны вести шпионаж друг против друга. Об этом сообщает Associated Press.

По ее мнению, союзные государства «не имеют права» шпионить за своими партнерами.

7 мая министерство иностранных дел Дании вызвало посла США в стране.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники написало, что США планируют активизировать сбор разведывательных данных о Гренландии. Американские власти приняли соответствующее решение в связи с планами президента Дональда Трампа присоединить к стране датский остров.

Как отметили авторы материала, на прошлой неделе ряд высокопоставленных чиновников в Вашингтоне поручили специальным службам «узнать больше о движении за независимость Гренландии». В том числе такой приказ поступил от директора Нацразведки США Тулси Габбард.

5 мая Трамп высказался об использовании военной силы для присоединения Гренландии к США. Глава государства не исключил такой вариант развития событий и подчеркнул, что датский остров нужен Вашингтону ради обеспечения «международной безопасности».

Ранее президент США заявил, что никого не «троллил», говоря о возможной покупке Гренландии.