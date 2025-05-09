В Молдавии задерживают автобусы с участниками «Бессмертного полка»

В Молдавии правоохранители останавливают автобусы с участниками «Бессмертного полка», которые едут в Кишинев. Об этом сообщила Партия социалистов (ПСРМ) в Telegram-канале.

«Такие злоупотребления со стороны полиции происходят в Оргеевском, Теленештском, Ниспоренском, Криулянском и Шолданештском районах», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что правительство Молдавии отказало участникам акции «Бессмертный полк» и марша Победы в доступе на главную площадь Кишинева.

До этого лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович говорил, что 9 мая на главной площади Кишинева вместо Дня Победы будет отмечаться День Европы. Там планируют развернуть так называемый «европейский городок» с участием президента Молдавии Майи Санду, членов правительства и представителей 21 посольства стран Евросоюза.

Петрович подчеркнул, что тем гражданам, которые все-таки захотят отпраздновать День Победы, не предоставили ни одной официальной площадки. Он предположил, что пришедших отмечать 9 Мая людей могут вытеснить на соседние улицы, что может привести к давке и другим рискам.

Ранее стало известно об угрозах учителям за участие в Марше Победы в Молдавии.