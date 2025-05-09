Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Молдавии задерживают автобусы с участниками «Бессмертного полка»

Социалисты Молдавии: МВД задерживают автобусы с участниками Бессмертного полка
close
Мирослав Ротарь/РИА Новости

В Молдавии правоохранители останавливают автобусы с участниками «Бессмертного полка», которые едут в Кишинев. Об этом сообщила Партия социалистов (ПСРМ) в Telegram-канале.

«Такие злоупотребления со стороны полиции происходят в Оргеевском, Теленештском, Ниспоренском, Криулянском и Шолданештском районах», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что правительство Молдавии отказало участникам акции «Бессмертный полк» и марша Победы в доступе на главную площадь Кишинева.

До этого лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович говорил, что 9 мая на главной площади Кишинева вместо Дня Победы будет отмечаться День Европы. Там планируют развернуть так называемый «европейский городок» с участием президента Молдавии Майи Санду, членов правительства и представителей 21 посольства стран Евросоюза.

Петрович подчеркнул, что тем гражданам, которые все-таки захотят отпраздновать День Победы, не предоставили ни одной официальной площадки. Он предположил, что пришедших отмечать 9 Мая людей могут вытеснить на соседние улицы, что может привести к давке и другим рискам.

Ранее стало известно об угрозах учителям за участие в Марше Победы в Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами