Названа дата первой аудиенции нового папы Римского представителям СМИ

Свою первую аудиенцию в качестве главы Римско-католической церкви Лев XIV даст представителям СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

По данным журналистов, аудиенция состоится 12 мая в зале Павла VI в Ватикане. В грядущее воскресенье новый понтифик предстанет перед верующими на традиционной проповеди.

В пятницу он отслужит мессу для кардиналов в Сикстинской капелле, где проходил конклав. Согласно давней традиции, вечером после избрания папы кардиналы вновь соберутся вместе с новым главой католической церкви для совместной трапезы.

8 мая папа Римский Лев XIV впервые выступил перед верующими в Ватикане и произнес свою первую речь. Он стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол. Его уже поздравил президент США Дональд Трамп, который отметил, что с нетерпением ждет встречи с понтификом.

Предшественника Льва XIV Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Ранее священник РПЦ рассказал о значении имени нового папы Римского.