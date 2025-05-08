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Помощник президента РФ рассказал о процессе переговоров по встрече Путина и Трампа

Ушаков: Россия и США движутся к встрече президентов двух стран
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков считает, что движение России и США в сторону встречи их лидеров есть. Фрагмент интервью в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Мне кажется, движемся все-таки», — заявил Ушаков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, есть ли в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном движение в сторону встречи президентов двух стран.

5 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена.

В конце апреля Песков в интервью французскому журналу Le Point сообщил, что ведутся подготовительные работы для будущей встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он подчеркнул, что эта встреча должна быть продуктивной. По словам представителя Кремля, Путин уважает своего американского коллегу, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом.

Ранее в Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа.

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