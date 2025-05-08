Эстония вводит визовый режим для грузинских дипломатов

МИД Эстонии заявил о введении визового режима для дипломатов из Грузии

Правительство Эстонии приняло решение о введении визового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что данная мера является демонстрацией непризнания действий правящей грузинской партии «Грузинская мечта».

«… международное сообщество, включая Европейский союз, не приемлет репрессии правящей грузинской партии «Грузинская мечта» против простых людей, протестующих и журналистов, безнаказанность полиции и подавление гражданского общества», – заявил он.

Решение принято на основании директивы Европейского союза (ЕС), которую каждое государство-член объединения должно самостоятельно перенести в национальное законодательство.

Цахкна также отметил, что в ЕС обсуждается вопрос о сохранении безвизового режима для граждан Грузии с биометрическими паспортами.

До этого палата представителей США одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций против лидеров партии «Грузинская мечта». Документ получил название «О противодействии влиянию коммунистической партии Китая, режима Ирана и Российской Федерации в Грузии».

Ранее премьер Грузии Кобахидзе был избран председателем правящей партии «Грузинская мечта».