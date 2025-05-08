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Польские власти не закрыли вопрос о репарациях от Германии

Косиняк-Камыш: Польша не закрыла вопрос о репарациях от Германии
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Global Look Press

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZet заявил, что республика не закрыла вопрос о репарациях от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

«Германия не рассчиталась со Второй мировой войной, тема не закрыта <...> Мы требовали этого во встречах с нашими коллегами из Германии. Я считаю, что с новым канцлером это будет проще, чем раньше», — заявил Косиняк-Камыш.

До этого премьер Польши Дональд Туск говорил, что Польша больше не будет добиваться от Германии репараций за ущерб в годы Второй мировой войны.

В прошлом году Туск говорил о том, что Польшу вместо репараций за Вторую мировую войну (ВМВ) может устроить военное сотрудничество с Германией.

Ранее МИД Польши напомнил о проблемах в отношениях с Германией.

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