В Молдавии заговорили о запрете Дня Победы

Власти Молдавии говорят о запрете празднования Дня Победы в будущем, в Кишиневе могут сослаться на то, что ветеранов уже не будет в живых. Об этом РИА Новости глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

«Власти давно говорят о том, чтобы свести на нет празднование Дня Победы. Безусловно, в будущем такая попытка будет», — подчеркнул он.

Чтобы предотвратить такое развитие событий, считает Петрович, нужно уделить внимание политике в сфере образования и культурного воспитания людей. По его словам, необходимо проводить патриотическое воспитание молодежи.

До этого выяснилось, что в молдавских учебниках истории говорится об освобождении Бессарабии и Северной Буковины, несмотря на то что в действительности Румыния выступала союзником нацистской Германии и фактически являлась оккупантом. Сталинградскую битву авторы назвали «катастрофой» для румын.

Петрович в беседе с РИА Новости ранее заявил, что этот учебник является частью программы по оправданию нацизма в Молдавии, которую активно развивают власти страны с 1990-х годов.

Ранее в молдавском учебнике по истории обнаружилось отрицание молдаван как нации.