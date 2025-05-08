Трамп 8 мая может объявить о торговой сделке с Британией

NYT: Трамп может объявить 8 мая о торговой сделке с Британией

Президент США Дональд Трамп планирует в четверг объявить о торговом соглашении с Великобританией. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По информации источника издания, это первое торговое соглашение, заключенное после введения американской стороной таможенных пошлин, но детали сделки на данный момент неизвестны.

Источник допускает, что стороны сначала объявят о рамочном соглашении, а потом продолжат работать над окончательными условиями сделки.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Позже американский лидер признался, что многие мировые лидеры и предприниматели просят Соединенные Штаты снизить таможенные пошлины.

Ранее экономист объяснил, для чего Трамп вводит пошлины.