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Стало известно о секретных переговорах Сирии и Израиля

Reuters: Сирия и Израиль ведут секретные переговоры при посредничестве ОАЭ
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Mohammad Bash/Shutterstock/FOTODOM

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) создали канал связи для непрямых переговоров между Израилем и Сирией на фоне большой напряженности в отношениях двух стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, такого рода контакты направлены на решение вопросов безопасности и разведки, а также на «укрепление доверия». Работа над созданием канала для взаимодействия началась спустя несколько дней после официального визита временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в ОАЭ, состоявшегося 13 апреля.

По данным источника, в настоящее время усилия сосредоточены на «технических вопросах», которые имеют отношение к безопасности и борьбе с терроризмом. А чисто военные, особенно касающиеся действий израильской армии в Сирии, выходят за рамки нынешнего канала.

До этого в Израиле заявили о готовности обеспечить оборону друзских поселков в Сирии. В Армии обороны Израиля отметили, что отслеживают ситуацию и предусмотрели различные сценарии.

Ранее Путин обсудил по телефону с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке.

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