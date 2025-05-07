В США признали, что не смогут изменить планы Путина

Угрозы санкциями в адрес России со стороны президента США Дональда Трампа не повлияют на планы российского президента Владимира Путина. Об этом пишет американский портал Unherd.

«Дополнительные санкции, которыми пригрозил Трамп, вряд ли поменяют планы российского президента», — говорится в сообщении издания.

По оценке портала, запасы США в снарядах и вооружении исчерпаны, в связи с чем Вашингтон не сможет резко увеличить помощь Киеву.

До этого Трамп сообщил в интервью NBC News, что новые антироссийские санкции зависят от урегулирования на Украине.

Он пояснил, что стремится к этому в том числе из-за огромных расходов. По мнению Трампа, Европа тратит на Украину только треть от того, что выделяют США. При этом для ЕС вопрос мирного урегулирования важнее, чем для Вашингтона.

Ранее Трамп назвал препятствие, которое может помешать США урегулировать конфликт на Украине.