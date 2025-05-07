Володин раскрыл, каким способом в Европе оправдывают злодеяния фашистов

Европа посредством фальсификации истории стремится лишить СССР заслуженного статуса победителя, для еврочиновников это стало способом оправдать зверства фашистов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба госоргана.

«Брюссель намеренно пытается лишить Советский Союз заслуженного статуса страны-победительницы, посеять вражду и разобщить наши народы… Для еврочиновников это способ оправдать злодеяния фашистов», — подчеркнул он.

Фашисты, добавил Володин, оказались сегодня идейными вдохновителями нынешних евробюрократов.

В начале мая сообщалось, что в новом учебнике по истории для молдавских старшеклассников Советский Союз обвинили в развязывании Второй мировой войны, а распространение коммунизма в Европе назвали одной из причин появления фашизма и нацизма.

Учебник был издан в 2024 году и поступил в школы Молдавии в начале 2025-го. Авторы пособия используют различные методы, чтобы исказить историю.

Ранее Франция не пригласила дипломатов РФ на празднование Дня Победы в Париже.