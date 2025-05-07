В Нью-Дели усилили меры безопасности после операции против Пакистана

PTI: в Нью-Дели усилены меры безопасности после операции «Синдур» против Пакистана

В столице Индии Нью-Дели усилены меры безопасности после операции «Синдур» против Пакистана. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на полицию.

«Мы разместили больше сотрудников службы безопасности в ключевых местах. Полиция находится в полной боевой готовности, и никому не будет позволено нарушать закон и порядок», — говорится в сообщении.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

7 мая глава Минобороны Пакистана заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.

Ранее политолог объяснил, кому выгоден конфликт между Индией и Пакистаном.