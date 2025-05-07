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На Западе рассказали об оружии, созданном специально для войны с Россией

19FortyFive: истребитель Saab 37 Viggen был создан для войны с Россией
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Sandor Ujvari/MTI via AP

Шведский истребитель Saab 37 Viggen создали специально для войны с Россией. Об этом пишет портал 19FortyFive.

«Истребитель Saab 37 Viggen был создан для войны с Россией», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что это шведский многоцелевой истребитель времен Холодной войны. Он впервые использовал такие особенности, как конфигурация крыла «утка-дельта», обеспечивающая исключительную маневренность и возможность короткого взлета и посадки.

7 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь заявила о том, что Россия якобы представляет «угрозу для всей Европы» и призвала страны ЕС разместить оборонные заказы на Украине для «поддержки военных усилий».

О том, что у президента РФ Владимира Путина «и в мыслях нет нападать на Европу», заявлял и венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради. По его словам, российский лидер понимает, что это неизбежно приведет к третьей мировой войне, которая закончится уничтожением человечества. Ногради отметил, что любой «здравомыслящий человек этого не хочет».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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