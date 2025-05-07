В Кремле рассказали, хватит ли кефира Путину на фоне ажиотажа

Песков: Путину и всем россиянам хватит кефира, несмотря на выросший спрос

Российскому лидеру Владимиру Путину на фоне ажиотажа хватит кефира, как и всем россиянам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Журналисты сообщили официальному представителю Кремля, что в настоящее время наблюдается продолжение «кефирной эпопеи», отметив, что кефира может не хватить из-за резко возросшего спроса на продукт.

«Вы не волнуйтесь, Владимиру Владимировичу кефира хватит. Так же как и этого кефира хватит всем россиянам, которые желают его купить», — ответил Песков.

Пресс-секретарь президента обратил внимание на заявление производителей, которые сообщили, что имеют все необходимые мощности для наращивания производства в случае скачкообразного роста спроса на кефир.

До этого стало известно, что рязанский завод «Вакинское агро», кефир производства которого пьет президент, подготовился к увеличению спроса на продукцию. По словам исполнительного директора компании Сергея Каряева, предприятие не имеет отдельной линии поставок в Кремль, и вся его продукция изготавливается на общем оборудовании.

5 мая россияне смели с полок в магазинах кефир, которым Путин угощал журналистов во время съемок документального фильма о себе.

Ранее в Кремле объяснили ажиотаж вокруг кефира, который пьет Путин.