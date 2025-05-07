В Совфеде прокомментировали слова Трампа о победе над Третьим рейхом

Матвиенко: слова Трампа о вкладе США в победу над Третьим рейхом — ошибка

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Известиям» назвала ошибкой слова американского президента Дональда Трамп о вкладе США в победу над Третьим рейхом.

«(Слова Трампа о вкладе США в победу над гитлеровской Германией относятся. — «Газета.Ru») к разряду глубоко ошибочных. Сказанных из популистских, внутриполитических конъюнктурных соображений. Не имеющих под собой ни малейших исторических оснований. Противоречащих объективным фактам, которые есть в самых разных, в том числе в англоязычных документах и литературе», — поделилась Матвиенко.

Она подчеркнула, что наибольший и неоспоримый вклад в победу над Третьим рейхом внесли Красная армия и советский народ.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Трамп гиперболизирует роль своей страны во Второй мировой войне, а американский народ не знает собственной истории.

Трамп в соцсети Truth Social писал, что США сделали для победы во Второй мировой войне «намного больше других стран». Кроме того, он отметил, что никто не был близок американцам по храбрости, силе и военному мастерству.

Ранее в Совфеде обвинили Трампа в нарциссизме после слов о вкладе США в победу.