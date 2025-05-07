Захарова оценила, как перестановки в правительстве Германии отразятся на РФ

Захарова: перемены в правительстве ФРГ роли не играют, РФ ко всему готова

Перемены в правительстве Германии не играют роли, Россия готова к любому развитию событий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«За последние годы Германия настолько растеряла остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах, что перемена лиц на берлинском политическом Олимпе существенной роли не играет», — отметила она.

До этого Захарова заявила, что отношения Москвы и Берлина были разрушены практически до основания усилиями правительства бывшего канцлера Германии Олафа Шольца. По ее мнению, ожидать улучшения двусторонних отношений с приходом к власти в ФРГ Фридриха Мерца и многочисленных «воинственно-русофобских заявлений» немецких политиков не стоит.

13 апреля Фридрих Мерц, которого 6 мая избрали новым канцлером Германии, высказался о возможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что встретится с российским лидером или позвонит ему только тогда, когда станет ясно, что Германия хочет продолжать разговор с Россией.

Ранее Захарова с иронией прокомментировала заявление Мерца об ответственности Германии.