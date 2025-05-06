Польша разрешила пролет самолета премьера Словакии в Россию

Польша предоставила разрешение на перелет через территорию республики спецборта премьер-министра Словакии Роберта Фицо, направляющегося в Москву на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы. Об этом сообщил новостной портал Pravda.

«Словакия восполнила формальности, которые касаются пролета спецборта с господином премьером Робертом Фицо в Москву, Польша дала на него разрешение», — говорится в материале.

До этого Фицо рассказал об угрозах, которые поступают ему из-за намерения приехать в Москву по случаю Дня Победы. Он назвал свой визит в российскую столицу проявлением несогласия с текущей политикой Европы.

Также премьер Словакии заявил, что республика не будет частью «железного занавеса» между Европой и Россией. Фицо вспомнил, как сложно сегодня долететь из Европы в Россию. Он заявил, что сам столкнулся с трудностями во время своей поездки в Москву в декабре прошлого года.

Ранее премьер Словакии Фицо раскрыл детали визита в Москву 9 мая.