Президент Гвинеи-Бисау приедет на празднование Дня Победы в Москве

Lusa: Умару Сиссоку Эмбало примет участие в праздновании Дня Победы в Москве

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало примет участие в праздновании Дня Победы в Москве. Об этом сообщает агентство Lusa со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, 6 мая лидер Гвинеи-Бисау отправится с официальным визитом в Белоруссию. Затем Эмбало отправится в Россию для участия в праздновании Дня Победы в Москве.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибудет большое количество глав государств и правительств. По его словам, участие подтвердили лидеры стран из разных регионов мира.

Свое присутствие на параде уже подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, а также главы государств — членов СНГ.

Ранее стало известно, что президент Лаоса приедет в Россию на День Победы.