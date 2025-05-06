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В Ватикане призвали к миру на Украине и на Ближнем Востоке в преддверии конклава

Кардиналы в Ватикане отметили отсутствие прогресса на Украине и Ближнем Востоке
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Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Кардиналы Римско-католической церкви накануне конклава констатируют отсутствие прогресса в мирном процессе на Украине, на Ближнем Востоке и других регионах мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу печати Святого престола.

«Мы, кардиналы Римской Церкви, собравшиеся на Всеобщей конгрегации перед началом Конклава, с сожалением отмечаем отсутствие прогресса в содействии мирным процессам на Украине, на Ближнем Востоке и во многих других частях мира, и что атаки, особенно направленные против гражданского населения, усилились», — сказано в заявлении.

Кардиналы призвали все вовлеченные стороны как можно скорее достичь постоянного прекращения огня и вести переговоры без предварительных условий и дальнейших задержек.

28 апреля глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что конклав кардиналов соберется для выборов нового папы Римского 7 мая. Принять участие в нем имеют право около 135 кардиналов моложе 80 лет со всего мира.

Ранее стало известно о планах Макрона повлиять на выборы папы Римского.

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