В Ватикане призвали к миру на Украине и на Ближнем Востоке в преддверии конклава

Кардиналы Римско-католической церкви накануне конклава констатируют отсутствие прогресса в мирном процессе на Украине, на Ближнем Востоке и других регионах мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу печати Святого престола.

«Мы, кардиналы Римской Церкви, собравшиеся на Всеобщей конгрегации перед началом Конклава, с сожалением отмечаем отсутствие прогресса в содействии мирным процессам на Украине, на Ближнем Востоке и во многих других частях мира, и что атаки, особенно направленные против гражданского населения, усилились», — сказано в заявлении.

Кардиналы призвали все вовлеченные стороны как можно скорее достичь постоянного прекращения огня и вести переговоры без предварительных условий и дальнейших задержек.

28 апреля глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что конклав кардиналов соберется для выборов нового папы Римского 7 мая. Принять участие в нем имеют право около 135 кардиналов моложе 80 лет со всего мира.

Ранее стало известно о планах Макрона повлиять на выборы папы Римского.