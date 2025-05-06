В Кремле отреагировали на новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область

Песков рекомендовал обращаться в МО по теме попыток ВСУ зайти в Курскую область

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о новых попытках вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

«Эта тема связана непосредственно с ходом специальной военной операции, и здесь я рекомендую обращаться в Министерство обороны», — отметил глава государства.

Накануне сообщалось, что ВСУ предприняли очередную попытку прорваться на территорию Курской области. По информации военкоров, украинская армия наращивала удары в направлении населенного пункта Теткино (Глушковский район). Также ВСУ подорвали мост вблизи Званного. Отмечалось, что как и во время предыдущих атак, они пытаются уничтожить мосты через реку Сейм и ее притоки, чтобы осложнить логистику российских войск.

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев заявил, что украинские войска пытаются прорваться на территорию Курской области из-за ее значимости на переговорах. Депутат подчеркнул, что Генштаб ВС РФ принял все меры, чтобы не повторилось таких моментов, «как было девять месяцев назад».

Ранее военблогер предположил стратегию Зеленского по обнулению успехов РФ под Курском.